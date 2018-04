Milano: ok giunta linee guida Navigli

Y59

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Via libera della giunta di Palazzo Marino alle linee d'indirizzo per l'avvio di una consultazione pubblica per il progetto di riapertura dei Navigli. La delibera, come spiega una nota, recepisce le indicazioni espresse dal Consiglio Comunale che invita la giunta a realizzare un processo di consultazione pubblica trasparente, inclusivo e che preveda la partecipazione dei city user e dei cittadini di età maggiore di 16 anni. Oggetto della consultazione, che partirà nelle prossime settimane e si concluderà entro l'estate, il documento progettuale di Fattibilità Tecnico Economica che sarà presto a disposizione dei cittadini in una versione semplificata e più comprensibile.