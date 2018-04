Milano,partigiani commemorati a Cimitero

CSN

(ANSA) - MILANO, 25 APR - E' in corso, al Cimitero Maggiore di Milano, la tradizionale commemorazione partigiana al 'Campo della Gloria' che vede la partecipazione di varie anime antifasciste della metropoli lombarda. Canti partigiani, letture, interventi, di fronte ad alcune centinaia di manifestanti riuniti intorno all'iniziativa 'Porta un fiore al partigiano' promossa dall'Anpi e da Milano Antifascista meticcia e solidale. La cerimonia si svolge in una grande area del cimitero dedicata alla commemorazione dei caduti per la Liberazione distante poche centinaia di metri dal campo X, dove Fiamma tricolore sta portando un omaggio privato (senza cerimonie e inquadramenti che tanta polemica suscitano ogni anno) ai caduti della Rsi. "Siamo qui ricordare e per schierarci a fianco di quelli che hanno combattuto per la libertà, contro i rigurgiti fascisti, ma anche per non dimenticare chi ancora oggi combatte contro l'oppressione come i curdi e i palestinesi" ha detto Luciano Muhlbauer storico esponente della sinistra milanese.