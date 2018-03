Ministri, 'Fidatevi' del nostro rock

YIC

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - S'intitola 'Fidatevi' il nuovo album dei Ministri, in uscita venerdì 9 marzo. Con una scaletta composta da dodici brani, da 'Tra le vite degli altri' a 'Dimmi che cosa', registrate alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani (che ha anche prestato il violino per il brano che dà il titolo a tutto l'album), il lavoro da studio della band milanese ha aperto le sonorità della band, fermo restando il piglio che ha permesso al gruppo di diventare in dieci anni di carriera uno dei nomi di riferimento dell'alternative rock in Italia. L'album sarà anche protagonista di un nuovo tour in partenza il 5 aprile dall'Estragon di Bologna. "Siamo cresciuti anagraficamente - hanno detto i Ministri - e portiamo avanti la causa del rock della nostra generazione".