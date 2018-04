Nasce in casa, papà 'guidato' da 118

N10-MF

(ANSA) PAVIA, 9 APR - Per far nascere suo figlio ha seguito le indicazioni che gli suggeriva, al telefono, l'operatore del 118 di Pavia: csì è potuto nascere Gabriele, venuto alla luce in casa a Gropello Cairoli (Pavia), un comune della Lomellina. Il bimbo, che pesa circa tre chili, sta bene; ed è in buone condizioni anche la sua mamma. Arrivata all'ottavo mese di gravidanza, ha iniziato ad accusare le contrazioni. A quel punto il marito ha chiamato il 118. Un'ambulanza è partita immediatamente verso Gropello. Nel frattempo però il papà ha richiamato il 118 perché ha iniziato a vedere la testa del bimbo che uscita. A questo punto è stato lui a far partorire la moglie, "guidato" al telefono dall'operatore del 118. Mamma e figlio sono poi stati portati in ambulanza all'Ostetricia del Policlinico San Matteo.