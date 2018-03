Nautica, Seatec premia imprenditore anno

COM-GTT

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - E' riservato agli imprenditori nautici che hanno contribuito alla crescita del settore il premio 'Imprenditore nautico dell'anno'. Assegnato da una Giuria composta da esponenti del Registro Italiano Navale (RINA), giornalisti nautici e dell'economia e rappresentanti dell'ADI (gli organizzatori del Compasso d'Oro), verrà consegnato il 6 aprile nell'ambito di Seatec. Il riconoscimento vuole essere uno stimolo a raggiungere traguardi sempre più importanti in un settore, quello della nautica, in cui il Made in Italy è una eccellenza che distingue il nostro Paese tra tutti i produttori di imbarcazioni e yacht nel mondo. Lo conferma il fatto che, secondo l'autorevole fonte Superyachtintellingence.com, tra i primi 40 produttori di superyacht nel mondo ben 16 sono italiani. In progrmama dal 5 al 7 aprile, Seatec è la mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto ideata a organizzata da IMM CarraraFiere, in programma dal 5 al 7 aprile.