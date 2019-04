Neve in val Brembana

YN3-EM

(ANSA) - BERGAMO, 04 APR - Ancora neve fuori stagione questa mattina in provincia di Bergamo: l'alta valle Brembana si è imbiancata per una fitta nevicata iniziata già nella serata di ieri e proseguita per tutta la notte. Nelle altre zone della Bergamasca, dal capoluogo alla pianura, si registra invece un'intensa pioggia ma nessun intervento rilevante è stato necessario però da parte dei vigili del fuoco.