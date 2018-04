No bollo per chi rottama vecchia auto

RR

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni". A ricordare la misura della Regione Lombardia, contenuta, a quanto si apprende, nell'ultima legge di bilancio approvata nella precedente legislatura, è stato l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, a margine della conferenza stampa del dopo giunta. Caparini ha anticipato che il presidente della Regione Attilio Fontana invierà una lettera per ringraziare i lombardi che dal primo gennaio hanno già aderito o aderiranno all'iniziativa "per ridurre l'inquinamento a tutela della salute dei cittadini e dalla salvaguardia dell'aria che respiriamo".