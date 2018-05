Open Fiber investe 6 mln a Rho per Ftth

RR

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Open Fiber ha siglato con il Comune di Rho una convenzione per la realizzazione di un'infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber To The Home), fibra fino a casa. Il piano, illustrato ieri sera a Rho alla presenza dell'assessore alla Smart City, Gianluigi Forloni, e del Regional Manager Lombardia di Open Fiber, Antonio Chiesa, prevede un investimento diretto di circa 6 milioni di euro per raggiungere, tra famiglie e imprese, circa 22mila unità immobiliari. Attraverso 251 km di cavi in fibra, la rete consentirà ai rhodensi di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando così il massimo delle performance. I lavori inizieranno a giugno e proseguiranno al massimo per 18 mesi.