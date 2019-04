Ospedale Buzzi, nuovo spazio per bambini

SI

(ANSA) - MILANO, 4 APR - E' stato inaugurato oggi il nuovo ingresso del Padiglione Guaita dell'Ospedale Buzzi di Milano, ristrutturato e reso più accogliente per i bambini grazie al contributo di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. I piccoli pazienti che da ora in poi accederanno al padiglione saranno accolti da arredamenti moderni e colorati, pareti adornate da animali marini e pavimenti in vinile. Non solo confort ma anche gioco: le pareti diventano lavagne e un tavolo multimediale con monitor touch contribuisce a rendere ai bambini l'esperienza più piacevole possibile. Alla cerimonia hanno partecipato Fabio Calabrese, presidente della Fondazione e Alessandro Visconti, direttore generale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco. "Il progetto di riqualificazione è il primo nel suo genere per la nostra Fondazione e ci vede al fianco delle famiglie anche sul luogo di cura. Si inserisce nel percorso di crescita del supporto che vogliamo dare loro", ha detto Calabrese.