Pagnotta a forma di Duomo di Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Una pagnotta raffigurante il Duomo di Milano incorniciato da una spiga sarà esposta nella Cattedrale per tutta la Settimana Santa. E' il logo di "Pane in piazza", l'iniziativa benefica promossa dai Missionari Cappuccini con la collaborazione della famiglia di panificatori meneghini Marinoni. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno del vescovo, monsignor Mario Delpini. Dal 7 al 14 Maggio, in concomitanza di 'Milano Food City', 80 panificatori si ritroveranno in piazza del Duomo per raccogliere fondi per la costruzione di uno stabilimento per la panificazione, con tanto di laboratorio e negozio, a Dire Dawa, in Etiopia. Lo stabilimento - battezzato 'St Augustine Bakery' - sorgerà su un terreno di 500 metri quadri del Vicariato Apostolico e dovrà avere una capacità produttiva di 300 tonnellate per colmare l'enorme divario fra domanda e offerta di pane su tutto il territorio. Vi lavoreranno decine di etiopi e i profitti sosterranno orfanotrofi, scuole e ambulatori.