Papa, pedofilia è come sacrifici umani

TU

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 OTT - "Voi conoscete le statistiche: il 2% degli abusi che si fanno sono stati fatti da preti. 'Ah, è poco, Padre'. No. Perché se fosse un solo sacerdote, questo è mostruoso. Non giustifichiamoci perché siamo soltanto il 2%. Il 70% avviene nelle famiglie e nel quartiere; poi, nelle palestre, gli allenatori; nelle scuole... È uno scandalo, ma è uno scandalo mondiale che a me fa pensare ai sacrifici umani dei bambini, come facevano i pagani". Così il Papa ai seminaristi della Lombardia ricevuti in Vaticano sabato scorso.