Parisse, in 'Tutto cambia' sintesi pop

YUO-RR

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - 'Tutto cambia' per Valentina Parisse, o quasi. La cantautrice romana ha parlato oggi del suo ultimo singolo, 'Tutto cambia', che segna l'inizio di un nuovo ambizioso progetto dopo il primo album 'Vagabond' del 2011. "Per me si tratta soprattutto di un nuovo passo evolutivo - racconta Parisse -. Specialmente le nuove collaborazioni mi hanno aiutato a mettere a fuoco alcuni elementi, come la combinazione tra musica 'organica' e musica elettronica. Unire organico ed elettronico, avvicinare i generi è il linguaggio che amo, una sintesi esaltante che è per me il pop di oggi". 'Tutto cambia' e il disco in arrivo nel 2019 di cui è il primo estratto sono il frutto di molti incontri. A partire da quello con Tyrone Wells, Tim Myers (già negli OneRepublic) e Danny Larsh, co-autori del singolo con Parisse e Luca Bizzi.