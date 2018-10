Passeggiata per malati fibrosi a Monza

SEC

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'associazione "Un respiro di speranza Lombardia", che assiste i malati di fibrosi polmonare idiopatica, ha scelto il Parco di Monza per una iniziativa di sensibilizzazione che si terrà domenica 14 ottobre. La madrina dell'evento, Rajae Bezazz, voce on air con RTL e inviata di Striscia la Notizia, a partire dalle 11 sarà all'ingresso di Porta Monza, ad accogliere chi vorrà prendere parte alla "La Passeggiata della speranza". In Lombardia ci sono circa 600 pazienti che ogni giorno devono convivere con la fibrosi polmonare idiopatica. Una malattia rara che progressivamente toglie il fiato: il polmone diventa sempre meno elastico e si fa sempre più fatica a respirare. Durante l'evento di domenica sarà possibile effettuare una spirometria gratuita con i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, informarsi con specialisti del settore e sostenere le attività dell'associazione, che contribuisce all'acquisto di macchinari per il reparto.