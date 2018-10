Paul Klee e le 'origini dell'arte'

Y9M-EM

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Dopo l'ultima grande retrospettiva nel 1986, Paul Klee torna a Milano con la mostra 'Alle origini dell'arte', al Mudec dal 31 ottobre al 3 marzo 2019. Una selezione di oltre cento opere che offre una lettura diversa dell'artista: non solo linee, colori e figure tipiche delle sue opere astratte, ma anche lavori meno conosciuti al grande pubblico, come le incisioni grafiche giovanili in bianco e nero e le caricature, o la produzione con simboli e alfabeti. La mostra, accompagnata anche da preziosi manufatti etnografici della collezione del Museo delle Culture, pone l'attenzione sulla continua ricerca dell'artista dell'origine del gesto creativo e dell'arte primitiva. Tra le opere esposte - che provengono da importanti musei e collezioni private europee e dal Zentrum Paul Klee di Berna - anche alcune mai viste prima in Italia, come 'Roccia artificiale' e 'Artista nomade-Manifesto'.