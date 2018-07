RR

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Un pedone di 17 anni è stato investito in piazza Oberdan nel tardo pomeriggio di oggi. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso al Niguarda. La polizia locale è ancora sul luogo dell'incidente per accertare la dinamica dell'incidente.