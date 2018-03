Perde controllo moto, morto raccordo A1

COM-RT

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Un motociclista di 34 anni è morto sul raccordo dell'autostrada A1 in direzione di piazzale Corvetto, alle porte di Milano dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte. Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il raccordo tra lo svincolo di San Donato Milanese e piazzale Corvetto in direzione di piazzale Corvetto.