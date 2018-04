Pericolo 3 marcato valanghe in Lombardia

YN5-GGD

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 2 APR - "Su pendii ripidi è possibile il distacco di valanghe anche di medie dimensioni, sia in modo spontaneo che con debole sovraccarico". Lo afferma l'ultimo bollettino diffuso poco fa dal Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia con sede a Bormio. Gli esperti, inoltre, avvertono che e' in arrivo una nuova perturbazione di carattere nevoso su alpi retiche e alpi Orobie. Al momento l'indice del pericolo valanghe sulle montagne lombarde rimane elevato, ossia, '3 marcato' in una scala europea di cinque gradini. E ieri a Trepalle, frazione di Livigno, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare una donna rimasta intrappolata nella sua auto investita da una slavina. All'interno c'era anche la figlioletta della donna, che si trovava al volante al momento dell'improvviso distacco di neve. Entrambe si sono salvate.