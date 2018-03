Petizione on-line per centro Norcia

Y81-SEB

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAR - Raccolta di firme on-line per chiedere il dissequestro del centro polivalente di Norcia. Ad avviarla è stato il professore Emilio Battisti, architetto e già ordinario del Politecnico di Milano alla Scuola di Architettura. In soli quattro giorni sono 804 le sottoscrizioni giunte ad avaaz.org - petizione della comunità. Il docente sottolinea che l'iniziativa "non nasce" dall'amicizia che pure lo lega all'architetto Stefano Boeri che ha realizzato la struttura, "ma semplicemente per tentare di superare questo paradosso". "Quando raggiungeremo le mille firme - spiega - ho in mente di prendere contatti con l'amministrazione comunale e magari con la Regione dell'Umbria per cercare di non mandare dispersa la manifestazione di interesse che tanti italiani stanno dimostrando di avere al caso, attraverso questa sottoscrizione".