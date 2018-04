Piccolo rogo in gastronomia Piazza Duomo

YN0-MF

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Paura questa mattina in piazza Diaz, a due passi dal Duomo di Milano, per un principio d'incendio scoppiato all'interno di un negozio di gastronomia. L'allarme è stato lanciato attorno alle 10.30, i clienti sono stati invitati a uscire e i vigili del fuoco hanno contenuto il piccolo rogo in pochi minuti. Non si registrano feriti né intossicati.