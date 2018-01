Polizia Locale, 410 arresti nel 2017

RR

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - 410 arresti, 5.729 persone denunciate a piede libero, oltre 21 chili di droga sequestrata, 20 mila esercizi commerciali controllati dall'annonaria, 12.440 incidenti rilevati. Questa in sintesi l'attività della Polizia Locale di Milano svolta nel corso del 2017 e presentata oggi alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. La Polizia Locale è intervenuta su 12.441 incidenti, di questi 7.025 con feriti, 83 in prognosi riservata e 47 mortali. Rispetto all'anno scorso gli incidenti sono diminuiti dell'8,03 per cento e quelli con feriti di oltre il 22 per cento. Per quanto riguarda il controllo del territorio, sono 410 gli arresti e 5.729 le persone denunciate a piedi libero, nella maggior parte per furto (177 arresti e 613 denunce). Per spaccio sono stati 100 gli arresti e 167 le denunce. Oltre 40 sono state invece le denunce per violenze in famiglia e oltre 50 quelle per truffa. Sequestrati quasi 22 chili di droga.