Polizia Locale,a Milano 12.600 incidenti

CSN

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Sono stati circa 12.600 gli incidenti stradali avvenuti a Milano dal settembre 2017 ad agosto 2018. Il dato è stato fornito oggi dalla Polizia Locale in occasione della festa del Corpo, celebrata in piazza Duomo, a Milano, alla presenza di autorità civili e militari. Nel corso dell'attività dei 1.200 vigili meneghini sono state arrestate 338 persone e ne sono state denunciate 5.238 nel corso di 293.826 richieste di intervento alla centrale operativa o in servizi d'iniziativa. "Orgoglioso di una città efficiente" si è detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Venezia per la candidatura del capoluogo lombardo ai Giochi Olimpici invernali del 2026. "Milano cresce ed affronta sempre nuove sfide - ha detto Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore alla Sicurezza - Bisogna essere sempre all'altezza di nuove aspettative e ci apprestiamo a un importante lavoro su telecamere e centrale operativa".