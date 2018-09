Ponte Adda, 'incontro con Toninelli'

YN3-EM

(ANSA) - BERGAMO, 28 SET - Una lettera 'trasversale' con la richiesta di un incontro urgente per fare chiarezza sul cronoprogramma dei lavori di manutenzione del ponte San Michele, tra Calusco d'Adda e Paderno, chiuso per problemi di sicurezza, è stata inviata da 25 parlamentari bergamaschi e lecchesi di tutte le forze politiche al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Secondo i politici, il problema è ormai da considerare una questione di rilevanza nazionale per le pesanti conseguenze che la chiusura sta avendo su chi vive e lavora nella zona. La chiusura, si legge nella missiva, "sta provocando enormi disagi per i lavoratori e gli studenti pendolari che utilizzano il ponte come via di collegamento ferroviario e stradale". E "altrettante gravi conseguenze sono riscontrabili ai danni del tessuto economico locale, con un impatto sul commercio e le attività economiche dei Comuni vicini al ponte già visibile e denunciato da amministratori, imprenditori, commercianti e cittadini".