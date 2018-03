Pop.Sondrio: 40 mln aumento per Cento

PEG

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La Popolare di Sondrio fa un altro passo per comprare la Cassa di Risparmio di Cento. Per la fine di aprile (il 27 in prima convocazione, il 28 in seconda) è stata convocata l'assemblea per deliberare su un aumento di capitale da 40 milioni al servizio dell'acquisizione che, nella prima parte dell'operazione, prevede uno scambio azionario. Le trattative con la Fondazione che detiene il 67% di Cento, spiega la banca, "sono in fase avanzata di negoziazione e, laddove le parti trovino un accordo di reciproca soddisfazione su tutti i termini e condizioni dell'operazione, ci si attende che gli accordi vincolanti possano essere sottoscritti nel corso delle prossime settimane".