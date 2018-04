Post Expo, Sala: mi impegnerò fortemente

RR

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Sul tema del post Expo devo girare pagina con me stesso. Mi sono inibito, fino ad ora, ad avere un ruolo attivo per il tema dei conti, per quello giudiziario, per cui ho sentito il bisogno di distaccarmi. Ma adesso ho deciso che girerò pagina e mi impegnerò fortemente anche sul post Expo". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo impegno per sostenere il progetto del post Expo, che vedrà un parco tecnologico e delle scienze della vita, Mind, sorgere sull'area dell'esposizione. "Ora ci sono tutte le condizioni per essere meno prudenti e io lo sarò, perché il mio cuore è lì - ha detto Sala -. Ho parlato anche con l'amministratore delegato di Arexpo, Giuseppe Bonomi, e gli ho chiesto di rilanciare il progetto Mind in occasione del primo maggio, a tre anni dall'apertura di Expo".