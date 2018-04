MF

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Una donna di 54 anni è precipitata per diversi metri sul monte Torrezzo nel comune di Endine Gaiano (Bergamo). Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l'elicottero con cui è stata portata all'ospedale Giovanni XXIII. Ora è ricoverata in prognosi riservata, intubata e in stato di ipotermia.