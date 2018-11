Prof uccisa: chiuse indagini per marito

RT

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - Chiuse le indagini per l'omicidio di Gianna Del Gaudio, la professoressa in pensione uccisa la notte tra il 26 e 27 agosto 2016 nella sua villetta a Seriate con un taglio alla gola. La Procura di Bergamo ha infatti notificato l'avviso di chiusura delle indagini, come riportato da alcuni quotidiani, all'unico indagato, il marito della vittima, Antonio Tizzani, che è a piede libero e ha sempre respinto le accuse in varie interviste ma avvalendosi della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti. L'uomo aveva raccontato di aver visto quella notte un uomo incappucciato allontanarsi dalla villetta ma il suo racconto non aveva trovato riscontro nelle immagini di sorveglianza della zona. Tizzani è accusato di omicidio ma anche di maltrattamenti ai danni della moglie che, secondo l'accusa, sarebbe stata percossa, dal 2007, per gelosia. Ora la Procura avrà 20 giorni di tempo per chiedere il suo rinvio a giudizio. Entro questo termine l'indagato potrà farsi interrogare.