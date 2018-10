R.cittadinanza: Cottarelli,simile 80euro

Y9M-SI

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Per l'economista Carlo Cottarelli il reddito di cittadinanza del governo giallo-verde e gli 80 euro di Renzi sono "abbastanza simili: entrerebbero in vigore a ridosso delle elezioni", ha spiegato il direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani alla convention di Forza Italia a Milano aggiungendo che è "non è un'idea particolarmente brillante" perché "se si vuole mettere stabilmente il reddito di cittadinanza si finanzia con soldi a prestito?", si chiede Cottarelli. "È già questa una cosa poco intuitiva". "I soldi per far star meglio gli italiani vengono dagli italiani stessi, non vengono dalle tasse, perché le tasse non si vogliono aumentare, e neanche con i tagli alla spesa perché non si vogliono fare, ma vengono dai soldi a prestito e questo è un po' un controsenso", ha concluso Cottarelli.