Ragazzina scomparsa: sospesa caccia

YA3-EM

(ANSA) - BRESCIA, 30 SET - Proseguono le ricerche di Iuschra, la 12enne autistica di origini bengalesi dispersa nei boschi di Serle, nel Bresciano, il 19 luglio scorso durante una gita con altri minorenni disabili e sotto la guida degli operatori della Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodisabili. L'amministrazione di Serle ha chiesto per questa domenica di sospendere la caccia nelle zone di ricerche, dopo che alcuni soccorritori sono stati raggiunti da pallini esplosi da cacciatori. Anche un drone utilizzato per le ricerche è stato colpito da alcuni cacciatori. Le ricerche sono riprese nei giorni scorsi e proseguiranno per una settimana su disposizione della Procura di Brescia che indaga per lesioni colpose e sulla scorta delle indicazioni fornite dal residente in paese che già il giorno dopo la scomparsa disse di aver incontrato la dodicenne.