Rapinatore disarmato da un passante

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Un rapinatore di 46 anni è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento di un egiziano di 52 anni che lo ha disarmato all'uscita da un ufficio postale in viale Monte Nero, a Milano, dove aveva preso in ostaggio un cliente puntandogli un grosso coltello alla gola. E' accaduto poco dopo le 10 di oggi. Il 46enne, con diversi precedenti, ha fatto irruzione con l'arma urlando di avere solo "tre mesi di vita" e ha chiesto ai cassieri di consegnargli tutto il contante. I dipendenti gli hanno spiegato che sarebbe stato impossibile perché le casse hanno la chiusura temporizzata, così il bandito ha preso in ostaggio un cliente minacciandolo con il coltello e si è fatto consegnare il portafogli. Alla scena ha assistito dall'esterno l'egiziano che si è appostato all'uscita e con una spallata ha fatto cadere il rapinatore che stava scappando. Nella breve colluttazione è riuscito anche a disarmarlo e intanto è arrivata la volante della polizia per arrestarlo.