Rave party in ex provveditorato Milano

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un rave party, cominciato ieri sera poco prima di mezzanotte, è in corso in un capannone abbandonato ex sede del provveditorato agli studi tra via Ripamonti e viale Toscana, a Milano. Sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato, richiamati anche dai residenti della zona disturbati dalla musica ad alto volume che risuona incessante da ore. "Ancora un rave party a Milano, dove nelle ultime settimane queste feste che si svolgono nella più totale assenza di regole sono stati davvero troppi" ha commentato Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. "Appare evidente - ha aggiunto - che bisogna porre un argine prima di tutto legislativo ai rave, che poi presentano i classici problemi di consumo di droga e alcool. Rinnovo il mio invito al Parlamento, perché introduca modifiche al Dl Sicurezza inserendo norme che consentano alle forze di polizia di intervenire".