Rcs: utile corre a 71 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Rcs ha registrato un utile di 71,1 milioni contro i 3,5 milioni del 2016, con ricavi consolidati di 895 milioni rispetto ai 968 precedenti. Il margine operativo lordo è positivo per 138 milioni, con efficienze per 58 milioni e un indebitamento finanziario netto pari a 287,4 milioni, con "il raggiungimento degli obiettivi" sul margine e sull'indebitamento. L'utile 2017 beneficia per 16,2 milioni di proventi da attività finanziarie, di cui circa 15 milioni derivanti dalla plusvalenza per la cessione della quota di minoranza posseduta in Ieo (Istituto europeo di oncologia) mentre gli obiettivi per l'anno in corso sono di un'ulteriore crescita del margine operativo lordo e del flusso di cassa, con un indebitamento finanziario netto a fine anno inferiore a 200 milioni.