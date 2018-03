Riapre Leolandia con Lagerback madrina

YN3

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAR - Ci sarà anche la showgirl svedese Filippa Lagerback domani all'inaugurazione della nuova stagione di Leolandia, il parco giochi di Capriate San Gervasio (Bergamo) dedicato ai bambini. La conduttrice televisiva, in qualità di madrina d'eccezione, parteciperà allo spettacolo di benvenuto con i protagonisti del mondo di Leolandia e Leo, la mascotte del parco. Inoltre, parteciperà a un tour del parco attraverso le novità più attese dell'anno. Prima fra tutte i 'PJ Masks' che, dopo il successo riscosso lo scorso anno, tornano come ospiti fissi del parco con nuove avventure. Nel parco sono presenti 40 attrazioni per tutte le età e aree dedicate a Masha e Orso, Peppa Pig, il Trenino Thomas e Geronimo Stilton, oltre ai 160 monumenti dell'Italia in miniatura.