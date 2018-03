Sala: 'Chi ha tanto aiuti chi ha meno'

RR

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Milano ha celebrato il 170/o anniversario delle Cinque giornate, i moti di rivolta della popolazione contro il dominio austriaco. La commemorazione si è tenuta al monumento dedicato ai giorni della sommossa, in piazza Cinque giornate, alla presenza delle autorità. L'eredità delle Cinque giornate è una Milano che "sa essere unita" nelle difficoltà e "anche pragmatica", come ha spiegato il sindaco Beppe Sala. I milanesi "quando hanno poco si fanno forza, se lo fanno bastare e non si arrendono - ha aggiunto -. Questo pragmatismo vuol dire anche la consapevolezza delle proprie energie e risorse, il non arrendersi mai". "Traslato su oggi, direi che la Milano che ha tanto deve aiutare quella che ha meno", ha concluso.