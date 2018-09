Sala, città bloccata per ministro

Y59-RT

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Vedere Milano e le sue strade bloccate è qualcosa che mi dà molto fastidio, non ho mai visto una situazione del genere". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha polemizzato, al suo arrivo in Prefettura , per lo schieramento di forze dell'ordine e per le strade chiuse in occasione dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sta partecipando al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Addirittura il divieto di transito perché viene un ministro...se questa è la situazione attuale ce ne faremo una ragione - ha concluso - Non è certo questo il modello di Milano a cui penso io".