Sala, più controlli dove c'è illegalità

Y59-GTT

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Quello avvenuto questa mattina in via Cavezzali "era uno sgombero atteso e programmato e ne avevamo parlato anche con prefettura e questura al tavolo la settimana scorsa. Credo che le cose debbano essere fatte così, senza clamore però è il momento di intensificare il controllo dove è acclarato che c'è illegalità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato lo sgombero dello stabile nella zona di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. "Niente grandi annunci, niente clamore ma è il momento in cui bisogna fare di più. C'è anche l'aspettativa dei residenti dei quartieri di una nostra capacità di intervenire e così faremo - ha concluso -. Sempre in coordinamento con questura e prefettura, noi segnaliamo le problematiche che ci arrivano dai cittadini e loro decidono come intervenire".