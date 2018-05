Sala: su Leoncavallo trattativa in corso

RR

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Sulla regolarizzazione del Leoncavallo, storico centro sociale, "è in corso una trattativa con la regia della prefettura. La posizione dell'amministrazione comunale è quella di riuscire a recuperare questa situazione che ormai va accettata, perché il Leoncavallo è una parte della città e non credo sia più il tempo delle polemiche". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Nel rispetto delle regole" si può pensare di fare uno scambio di volumetrie "tra la famiglia Cabassi", proprietaria dell'immobile, "e il Comune che può dare alla famiglia i diritti che siano più o meno compensativi, questa mi sembra una buona soluzione". Il sindaco ha poi spiegato che l'immobile del Leoncavallo "verrà riassegnato in modo trasparente attraverso un bando a chi vorrà fare delle cose pubbliche". Tutto questo va fatto "però con la regia della Prefettura, che già sta coordinando, e poi portando la questione in Consiglio comunale. Se ci sono queste condizioni io sono favorevole a finalizzare questo accordo".