Sala, su S.Siro palla in campo squadre

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "Se le due squadre trovano resistenza rispetto al fatto di abbandonare San Siro, figuratevi che resistenza troverebbero se dovessero anche abbandonare quell'area". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto di non escludere di andare via da San Siro. "La palla è nel loro campo ed è importante che chiariscano in fretta la loro posizione e soprattutto lo devono fare insieme", ha aggiunto.