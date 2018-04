Salvini a Milano, giornata in famiglia

YN9-GNN

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Giornata in famiglia e fisicamente lontana dalla politica, per il leader della Lega, Matteo Salvini, prima di ritornare a Roma per le consultazioni del presidente della Repubblica. A quanto si è appreso, Salvini sta trascorrendo queste ore a Milano, per stare con il figlio Federico che compie gli anni, come lui stesso aveva spiegato nei giorni scorsi. Giovedì, invece, il leader della Lega è atteso al Quirinale.