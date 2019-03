Salvini,non si discute aborto e divorzio

RT

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Quella sul Congresso sulla famiglia di Verona è una "polemica costruita sul nulla dalla sinistra", secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Andrò a ribadire la libertà di scelta di tutti e per tutti - ha detto al suo arrivo in prefettura a Milano -: le conquiste sociali non si toccano, non si discute sulla revisione dell' aborto del divorzio, della libertà di scelta per donne e uomini". "Si ragiona su come aiutare le famiglie italiane: mamme e papà, coi bimbi e coi nonni e uscire da una situazione di povertà che a volte, dopo la nascita di un figlio, ti entra in casa", ha concluso Salvini.