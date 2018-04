Salvini,rispedire aggressore a suo Paese

GNN

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Un'aggressione brutale, sconvolgente, sabato mattina a Milano. Potrebbe essere nostro padre o nostro nonno, si stringe il cuore e sale la rabbia! Ma come si fa a prendere a pugni un anziano indifeso???". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta su Facebook l'aggressione a un anziano avvenuta a Milano. "Lo SCHIFOSO delinquente (la Polizia ha fermato un romeno, ndr) che ha fatto questo andrebbe rispedito al suo Paese e là dovrebbe marcire in galera - prosegue Salvini - Gli italiani chiedono di AGIRE. Non vedo l'ora di riportare un po' di ORDINE in questo Paese: certezza della pena ed espulsione di tutti i criminali, senza se e senza ma! Io sono pronto".