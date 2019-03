Sanità: 'Spadino' testimonial Admo

AA

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Giacomo Ferrara, l'attore che interpreta Spadino nella serie Suburra, è uno dei testimonial Admo, associazione donatori midollo osseo, che in questi giorni presenta una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani. "Questo è un progetto molto importante e riguarda soprattutto noi - ha detto l'attore 28/enne- perché sono soprattutto i giovani che potrebbero averne bisogno". "Io sarei pronto a donare appena me lo chiedessero - ha aggiunto - Siamo tutti essere umani e come essere umano io sono disposto da subito a dare il mio contributo". Attualmente i donatori iscritti al registro italiano sono 450000. Obiettivo di Admo arrivare almeno a 1,5 mln per garantire di garantire la maggiore compatibilità possibile. Slogan della campagna 'Sei tu il tipo giusto?'.