Sanpellegrino riduce consumi acqua 31%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Per ogni litro imbottigliato il 'consumo' complessivo di acqua nei processi produttivi del Gruppo Sanpellegrino si è ridotto del 31% negli ultimi 10 anni. E' una traccia dell'impegno dell'azienda verso "azioni concrete e sostenibilità ambientale", ricordate in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che si celebra il 22 marzo. "La Giornata - commenta Federico Sarzi Braga, presidente e amministratore delegato del Gruppo - è un'occasione importante per sottolineare il nostro impegno sia nella tutela delle fonti e dei territori in cui si trovano, sia nel ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi. Da anni lavoriamo per diffondere a tutti i livelli la cultura della corretta idratazione, alla base del benessere di ciascuno. Un'attenzione particolare è riservata ai bambini, perché le buone abitudini si imparano fin da piccoli". Il 22 marzo bimbi e loro famiglie potranno partecipare a laboratori ludico educativi nei territori dove sono presenti alcune fonti da cui sgorga l'acqua Nestlé Vera.