Sanzioni contro taxi abusivi a Milano

RT-Y59

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono stati intensificati i controlli del Nucleo Freccia 1 della Polizia Locale di Milano contro la lotta all'abusivismo nei trasporti a bordo di auto in occasione della Milano Fashion Week. Da giovedì 20 a ieri sono stati controllati 189 veicoli (75 veicoli privati, 42 taxi e 72 Ncc) e 123 persone. Trentaquattro le sanzioni: 13 per acquisizione difforme rispetto alla normativa del noleggio con conducente, sette per violazioni del servizio taxi e 14 per violazioni al Codice della strada. I controlli hanno portato anche al ritiro di 13 documenti di guida, 13 fermi amministrativi e 2 veicoli sequestrati. È stato applicato anche il fermo di due mesi ad una Jaguar e una Ferrari per violazione dell'uso del noleggio senza conducente di autovetture di lusso (veicoli immatricolati a uso proprio), da parte di concessionarie.