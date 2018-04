Sardone denuncia, occupate case a Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Diversi appartamenti delle case popolari MM di via Palmanova 59, a Milano, sono stati occupati nella notte: lo denuncia Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia, che questa mattina è andata sul posto insieme al coordinatore di Forza Italia del Municipio 2 Otello Ruggeri. "Ieri pomeriggio - racconta Sardone - c'è stato un presidio di autonomi di centri sociali e immigrati di varie etnie con slogan a favore delle occupazioni e contro gli sgomberi. Dopo poche ore due interi piani di una scala, da 7/8 appartamenti a piano, sono stati occupati da stranieri". "Mi aspetto ora un pronto sgombero di questi appartamenti" dice il consigliere, aggiungendo che "alcune segnalazioni riferiscono che dietro a questo nuovo abuso ci siano, di nuovo, i collettivi protagonisti in questi mesi delle occupazioni negli ex bagni pubblici comunali di Via Esterle, di un'ex fabbrica in Via Fortezza e di una palazzina privata in Via De Stael".