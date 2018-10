Scappa lasciando 4 feriti, denunciato

CSN

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Un pirata della strada dopo aver provocato un incidente a un incrocio a Milano, è scappato a bordo della sua vettura senza prestare soccorso a quattro giovani feriti, ed è stato denunciato dalla Polizia Locale. L'uomo aveva già compiuto numerose irregolarità, tanto che aveva solo due punti sulla patente. È accaduto alle 24 tra viale Zara e viale Marche dove una monovolume Renault ha urtato una Ford con 4 ragazzi a bordo, 2 di 18 e 2 di 19 anni, che a seguito dell'urto si è ribaltata abbattendo anche un semaforo. Il conducente della prima, un egiziano di 60 anni incensurato e regolarmente in Italia, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Ma alcuni testimoni hanno visto una parte dei numeri di targa e gli agenti lo hanno rintracciato a casa. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Locale il 90% delle omissioni di soccorso dello scorso anno sono state scoperte.