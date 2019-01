Sci: Goggia pronta al rientro

VT

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sofia Goggia torna a gareggiare e lo farà a Garmisch dal prossimo 24 gennaio. A 98 giorni dall'infortunio di Hintertux, l'oro olimpico di discesa libera, reduce dalla frattura del malleolo peroneale destro, da giovedì 24 gennaio sarà al via delle prove di discesa in programma sulla pista Kandahar di Garmisch, in Germania, proprio alla vigilia dei Mondiali di Are. "Vivere un infortunio al piede ti fa pensare ai passi che devi compiere, sia a livello fisico perchè dovrai vedere dove cammini, sia a livello psicologico - ha detto la bergamasca -, alla fine ho imparato che i migliori appoggi sono sempre i propri. E' stato un cammino difficile, l'ultima parte è stata tostissima, quando ho rimesso gli sci il dolore è stato lancinante, la calcificazione dell'osso ha bisogno di un lungo tempo per guarire, mai avrei pensato che sarebbe stato così, pensare addirittura di ricominciare con uno sci da turista. A Garmisch sarò al via delle prove, poi decideremo se prenderò parte anche alla discesa".