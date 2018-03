Scomparsa donna nel Bergamasco

RR

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAR - Una donna bergamasca di 39 anni, Miriam Mazzocchi, è scomparsa da oltre 24 ore. Per questo la famiglia ha lanciato un appello per cercare di ritrovarla. Quando si è allontanata da casa, Miriam indossava un piumino nero, jeans e una vistosa sciarpa di lana bianca. La foto è stata pubblicata su Instagram dal fratello Vittorio e in poco tempo rilanciata sui social network.