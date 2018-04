Scontro auto-moto, un morto a Milano

MF

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un motociclista di 67 anni è morto dopo che la sua moto, che era sulla corsia preferenziale in viale Cassala a Milano, si è scontrata con un'auto che stava facendo una svolta non consentita. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i soccorsi che hanno trasportato l'uomo all'Humanitas di Rozzano in condizioni disperate e lì è deceduto.