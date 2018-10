Scontro tra auto, morto sacerdote

N08-MF

(ANSA) - LECCO, 22 OTT - Un sacerdote, don Graziano Bertolotti, di 78 anni, ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto a Primaluna, centro della Valsassina in provincia di Lecco. L'incidente, uno scontro tra due auto, è avvenuto nella tarda mattinata lungo la Provinciale valligiana, in frazione Cortabbio. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente e l'auto del religioso si è ribaltata. Ferito anche un pensionato di 82 anni ma in maniera apparsa non grave. E' stato mobilitato per i soccorsi anche un elicottero dell'Areu di Bergamo. Don Graziano abitava a Primaluna, dove collaborava alle attività pastorali locali.