Scontro tra bus, morto alunno bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 24 SET - Un ragazzino è morto e due sono rimasti feriti nello scontro tra due autobus di linea avvenuto intorno alle 13 davanti alla stazione di Gazzaniga, nel bergamasco. La vittima è uno studente quattordicenne, che era stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elisoccorso. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale le condizioni del quattordicenne si sono ulteriormente aggravate finché il suo cuore ha cessato di battere. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti due elicotteri del 118, da Bergamo e Brescia, oltre a varie ambulanze. Lo scontro è accaduto all'uscita dalle scuole, in un momento di grande traffico e in una zona particolarmente frequentata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei due feriti è uno studente di 16 anni: ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 al San Gerardo di Monza.